Тили-тили-бом, кто скребётся в двери? Вся нежить мчит прямиком в бар — то ли разгром устроить, то ли отпраздновать веселье? В программе: — 22:00 – Отрывок из поэмы Даниила Ч. «Пустота» Герой захвачен безмолвием внутреннего вакуума, пульсирующего в такт сердцу. Заблудившись среди иллюзий и глухих стен, он тщетно пытается сбежать от зловещего шёпота в пустой камере сознания. Удастся ли ему вырваться из пленившей тьмы? — 23:00 – группа «Hotrake» всколыхнёт каждую твою косточку своим огнём и танцевальным напором, превращая всех присутствующих в сумасшедших танцоров. Также тебя ждут конкурсы и welcome drink за самый страшный и ужасающий костюм.