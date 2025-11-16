Два музыканта представят завораживающее гитарное шоу. На живом концерте ты услышишь, что акустические гитары могут звучать действительно многогранно: музыканты раскачивают зал, одновременно создавая и мелодию, и бас и даже ударные. Также Андрей Дедюнов отмечает на сцене бара свой день рождения и они будут рады увидеть своих друзей. Сбор гостей с 19:00. Начало в 20:00.