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Гитарный дуэт «Фролов & Дедюнов»

Толк
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Два музыканта представят завораживающее гитарное шоу. На живом концерте ты услышишь, что акустические гитары могут звучать действительно многогранно: музыканты раскачивают зал, одновременно создавая и мелодию, и бас и даже ударные. Также Андрей Дедюнов отмечает на сцене бара свой день рождения и они будут рады увидеть своих друзей. Сбор гостей с 19:00. Начало в 20:00.

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