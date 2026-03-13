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Gilead

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

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Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Средневековый рейв в городе Кемерово. Готовь кольчуги и танцевальную обувь: медивал группа Gilead возвращается с продолжением тура, где средневековые мотивы сталкиваются с современным саундом. Обновлённая программа вместе с проверенными временем хитами придётся по нраву как старым фанатам, так и любителям музыкальных экспериментов. Концерты Gilead – это чумные рейвы, пропитанные духом Высокого Средневековья и плотной стеной мощного звука. Весна 2026 года порадует поклонников из Сибири презентацией двух новых альбомов группы — Ваше Величество (Your Majesty) и Флекс Анима (Flex Anima).

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