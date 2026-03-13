Средневековый рейв в городе Кемерово. Готовь кольчуги и танцевальную обувь: медивал группа Gilead возвращается с продолжением тура, где средневековые мотивы сталкиваются с современным саундом. Обновлённая программа вместе с проверенными временем хитами придётся по нраву как старым фанатам, так и любителям музыкальных экспериментов. Концерты Gilead – это чумные рейвы, пропитанные духом Высокого Средневековья и плотной стеной мощного звука. Весна 2026 года порадует поклонников из Сибири презентацией двух новых альбомов группы — Ваше Величество (Your Majesty) и Флекс Анима (Flex Anima).