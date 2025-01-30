ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Гастрономический ужин в «Забое»

Ресторан «Забой», Строителей б-р. 21

Начало:

Завершение:

от 6500₽ до 8500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Там, где восходит солнце и начинается день! В «Забое» пройдет гастрономический ужин приглашенного шефа с Камчатки – Васильева Павла. •Вице-президент Chefs Team Russia; •В пятёрке лучших шеф-поваров Дальнего востока «Where to Eat 2024»; •Бренд-шеф «Наше Место» Камчатка (Where to Eat Russia ТОП-100 – 87 место) Камчатка – уникальный регион России, богатый дарами природы и тихого океана, которыми шеф щедро поделится с гостями ужина. Попробуем филе крыла ската, ягоду-клоповку, которая растет в идеальных экологических условиях северной тайги и, конечно, не пропустим главный гастрономический бренд полуострова - знаменитого камчатского краба 6 курсов, винное сопровождение от партнеров вечера, живая музыка, ведущий, фотограф и видеограф.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»
Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»

6000₽

Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»
Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»

1200₽

ИТ Завтрак (IT Breakfast)
ИТ Завтрак (IT Breakfast)

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста