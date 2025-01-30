Там, где восходит солнце и начинается день! В «Забое» пройдет гастрономический ужин приглашенного шефа с Камчатки – Васильева Павла. •Вице-президент Chefs Team Russia; •В пятёрке лучших шеф-поваров Дальнего востока «Where to Eat 2024»; •Бренд-шеф «Наше Место» Камчатка (Where to Eat Russia ТОП-100 – 87 место) Камчатка – уникальный регион России, богатый дарами природы и тихого океана, которыми шеф щедро поделится с гостями ужина. Попробуем филе крыла ската, ягоду-клоповку, которая растет в идеальных экологических условиях северной тайги и, конечно, не пропустим главный гастрономический бренд полуострова - знаменитого камчатского краба 6 курсов, винное сопровождение от партнеров вечера, живая музыка, ведущий, фотограф и видеограф.