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Гастрольный ужин «Отражение острова»

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

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от 8000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Гастрономическое событие, на которое приезжает шеф из Братска – Дмитрий Зан. Шеф-повар, который создает гастрономическую культуру в глубинке страны, с населением чуть больше 200 тысяч человек. Тебя ждёт погружение в мир, где чистый дикий вкус отражается в авторском подходе к каждому блюду. - 6 курсов - Винное сопровождение - Программа с ведущим и живой музыкой Стоимость: 8000р, с винным сопровождением +2000р Подробности ужина и бронь стола по телефону

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