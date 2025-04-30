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Friendly Party

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Музыка будет. Танцы будут. Атмосфера — на максимум. Всё это - открытие летней площадки в культурном пространстве «Редакция»! Резиденты ждали этого момента всю зиму — и готовились, чтобы порадовать тебя: -новым меню -освежающими коктейлями -зажигательными вечеринками -отрывными сетами диджеев Приходите и наслаждайся качественным отдыхом под хорошую музыку.

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