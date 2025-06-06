Самый жаркий флексоповал этого лета. Кто флексит на сцене? — Cosmos.ex — поп-панк встречается с серф-роком, и получается чистейший кайф! Дебютное выступление группы в обновленном и сексуальном составе. — Добряк и Злодей — хоррор-панк + фолк-рок. Представь: Баба-Яга с электрогитарой и пляски у костра под гимны мятежа. — STNKS — синт-панк, где панк-рок встречается с рейвом, чтобы заставить вас дико флексировать в ритме танца. Электроэнергии хватит, чтобы зажечь каждого. Самые яркие парни на этой вечеринке. Готовься к угарному и дикому вечеру!