В этот день гости фестиваля «Загадочный Гоголь»: - ответят на вопросы викторины по произведениям Н.В. Гоголя; - получат книжные предсказания от самого классика; - примут участие в мастер-классах; - сделают яркие фото у тематической фотозоны; - возьмут книгу в подарок на книжном развале. На ярмарке можно будет купить изделия кемеровских мастериц, а веселую и праздничную атмосферу создадут творческие коллективы города. А еще всех ждет горячий чай с баранками. Душой праздника будет сам Николай Васильевич.