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Фестиваль «Загадочный Гоголь»

Библиотка им. Гоголя, пр. Ленина, 135

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Фестивали

Про событие

В этот день гости фестиваля «Загадочный Гоголь»: - ответят на вопросы викторины по произведениям Н.В. Гоголя; - получат книжные предсказания от самого классика; - примут участие в мастер-классах; - сделают яркие фото у тематической фотозоны; - возьмут книгу в подарок на книжном развале. На ярмарке можно будет купить изделия кемеровских мастериц, а веселую и праздничную атмосферу создадут творческие коллективы города. А еще всех ждет горячий чай с баранками. Душой праздника будет сам Николай Васильевич.

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