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EX-JACKS - молодой коллектив, состоящий из представителей самых суровых регионов нашей необъятной родины. Ребята играют саунд, не ограничивающийся жанровыми рамками, но в котором сочетается вся та музыка, на которой мы выросли. Вход свободный.
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