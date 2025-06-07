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EX-JACKS

RELOAD BAR, улица Дзержинского, 13А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

EX-JACKS - молодой коллектив, состоящий из представителей самых суровых регионов нашей необъятной родины. Ребята играют саунд, не ограничивающийся жанровыми рамками, но в котором сочетается вся та музыка, на которой мы выросли. Вход свободный.

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