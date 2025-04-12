Электра – одна из любимых героинь древнегреческой трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид – все они выбирали сюжетом своих произведений историю Электры, дочери аргосского царя Агамемнона. Интерес к этой героине не пропадает и до сих пор. Мировая драматургия насчитывает несколько десятков различных вариаций известного античного сюжета. Театр обратился к пьесе французского драматурга Жана Жироду, предлагающего неожиданную и своеобразную трактовку истории, в которой главная героиня – девушка с именем Электра – вскрывает «забытые» тайны своей семьи. Подобно детективу она воссоздает подлинные факты взаимоотношений дома, в котором она живет.