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ЭЛЕКТРА

ул. Арочная, 37

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Электра – одна из любимых героинь древнегреческой трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид – все они выбирали сюжетом своих произведений историю Электры, дочери аргосского царя Агамемнона. Интерес к этой героине не пропадает и до сих пор. Мировая драматургия насчитывает несколько десятков различных вариаций известного античного сюжета. Театр обратился к пьесе французского драматурга Жана Жироду, предлагающего неожиданную и своеобразную трактовку истории, в которой главная героиня – девушка с именем Электра – вскрывает «забытые» тайны своей семьи. Подобно детективу она воссоздает подлинные факты взаимоотношений дома, в котором она живет.

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