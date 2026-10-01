Прогулка на трамвае Восьмого маршрута в Предзаводский район.

Ты проедешь по Кузнецкому проспекту мимо Соцгорода, железнодорожного вокзала, углубишься в завокзальный частный сектор и вновь встретишь городскую застройку уже в непосредственной близости от акционерного общества «Азот».

Затем будет протяжённая пешая прогулка через весь посёлок. Во второй половине 40-х годов прошлого века он строился вместе с заводом по весьма необычной планировке.

Этот «полузабытый город в форме лампочки», стал последним из плеяды настоящих рабочих городков столицы Кузбасса. Ты увидишь, каким он задумывался, каким был, каким стал сегодня. Узнаешь, как жили его обитатели.

Выйдешь к мемориалу военнопленным – жертвам Второй Мировой войны и вспомнишь тех, кто строил послевоенный Кемерово, глядя на него из-за колючей проволоки лагеря военнопленных.

Те, у кого «завод» на этом кончится, могут вызвать такси и сразу попрощаться, а тем, чья неутомимость не уступает трамваям, предстоит обратный пеший путь в сопровождении экскурсовода до площади перед заводоуправлением. Отсюда уже каждый поедет домой самостоятельно.

Сбор участников в 11:55 на остановке КЭМЗ возле памятника первому трамваю.

Продолжительность: 2 часа 30 минут вместе с дорогой.

Гид-проводник — Максим Гончаренко.

Внимание: Стоимость проезда в обычном рейсовом трамвае оплачивается отдельно.