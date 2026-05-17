Концерт-медитация «Дом Эйвы» — когда звук становится дверью к себе.

Древние знали, что звук — это первоисточник всего сущего. Вибрация, из которой рождаются миры, слова, мысли, чувства. Когда соприкасаешься с правильным звуком — внутри начинает меняться буквально всё.

Что ты получишь?

— Вибрации, которые меняют. Мантры — это не просто красивое пение. Это древние звуковые коды, резонирующие с каждым уровнем существа — от физического тела до самых тонких слоёв души.

— Возможность посмотреть внутрь. В суете все редко задают себе главные вопросы. Здесь у тебя будет время и пространство, чтобы остановиться, заглянуть вглубь, услышать то, что давно ждёт твоего внимания.

— Ответы, которые уже есть внутри тебя. Диалог твоей души с самой собой через звук. Возможно, именно здесь ты услышишь свои истинные желания, свой настоящий голос, ту самую путеводную нить, которую так долго искал.

— Медитация соединения с Матерью-Землёй. Ты не просто будешь петь — ты пройдёшь особую практику, чтобы вспомнить свою связь с первородной энергией планеты, которая питает, держит и исцеляет.

Будет горизонтальный формат — на ковриках, в полном комфорте (можно сидеть, можно лежать). Никакой сцены, никакого разделения. Только тёплый свет, живой звук и круг близких по духу людей.

Количество участников ограничено, чтобы уберечь ламповую, доверительную атмосферу.

За билетами в тг @lapsar_tina или вк @tina.chaand