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Май – особенный месяц для Харатса в Кемерово. Бару исполняется 14 лет! Что тебя ждёт: • гостевая смена «старого» друга и бармена — Кирса • на сцене любимые Pandora Secret • конкурсы и розыгрыш пива • именинный торт Дресс-код: эстетика 2000-х Бронь столов по телефону
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