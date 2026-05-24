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День Барабанного Ритма

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер свободной игры на барабанах. Можно будет показать свои умения или провести вечер в хорошей компании и послушать других ребят. Что тебя ждёт: – две барабанные установки, чтобы грув не останавливался – уличная зона с шатрами, если погода не внесёт свои коррективы – небольшой гастрономический уголок, чтобы не проголодаться Если у тебя есть знакомый барабанщик – зови его с собой! Оплата на входе. Донаты сверху приветствуются.

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