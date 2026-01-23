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Еда
Про событие
Погружение в виноделие стран целого континента: от Чили до Бразилии. Не только яркие и насыщенные вкусы, но и вина высокогорья и прохладных регионов. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Игристое вино Soley Brut, Salton — Вино Белое Сухое Luigi Bosca La Linda Torrontes Salta — Вино Arboleda Chardonnay — Вино Luigi Bosca Chardonnay — Вино Trapiche Koskil Pinot Noir — Вино Pais Vinista, Pedro Parra y Familia Дегустация включает в себя лёгкие закуски.
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