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Chef's Club

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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от 500₽ до 10000₽
Возраст 14+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Обрати внимание: изменилась дата и место проведения мероприятия. Новое место - Редакция Атмосферная тусовка от Chef's Club. Тебя ждёт выступление популярных артистов и хорошо подобранный плейлист громких хитов. На тусовке будут: - DJ AMORI - OGWHITE! - Федор Яйца - NOTYPE -MORPHINEEE Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/chefsxx42 Мероприятие перенесли на 6.07.2025.

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