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Про событие
Обрати внимание: изменилась дата и место проведения мероприятия. Новое место - Редакция Атмосферная тусовка от Chef's Club. Тебя ждёт выступление популярных артистов и хорошо подобранный плейлист громких хитов. На тусовке будут: - DJ AMORI - OGWHITE! - Федор Яйца - NOTYPE -MORPHINEEE Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/chefsxx42 Мероприятие перенесли на 6.07.2025.
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