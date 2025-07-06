Обрати внимание: изменилась дата и место проведения мероприятия. Новое место - Редакция Атмосферная тусовка от Chef's Club. Тебя ждёт выступление популярных артистов и хорошо подобранный плейлист громких хитов. На тусовке будут: - DJ AMORI - OGWHITE! - Федор Яйца - NOTYPE -MORPHINEEE Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/chefsxx42 Мероприятие перенесли на 6.07.2025.