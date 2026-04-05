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Бригадный подряд

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Настоящая легенда отечественного рока! Рок-группа «Бригадный подряд» представит свой фирменный коктейль из энергии и драйва. На концерте тебя ждёт всё, за что ты любишь группу: культовые хиты, под которые выросла целая эпоха, и особые сюрпризы, включая премьеру новой музыки. Сингл «Матрос» ещё одно доказательство того, что эти парни умеют не только шуметь и выпендриваться. Их новая песня — это весёлый рассказ о грустных событиях. Так умеют только они. Это будет встреча старых друзей и заряд чистой, ничем не разбавленной энергии.

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