Настоящая легенда отечественного рока! Рок-группа «Бригадный подряд» представит свой фирменный коктейль из энергии и драйва. На концерте тебя ждёт всё, за что ты любишь группу: культовые хиты, под которые выросла целая эпоха, и особые сюрпризы, включая премьеру новой музыки. Сингл «Матрос» ещё одно доказательство того, что эти парни умеют не только шуметь и выпендриваться. Их новая песня — это весёлый рассказ о грустных событиях. Так умеют только они. Это будет встреча старых друзей и заряд чистой, ничем не разбавленной энергии.