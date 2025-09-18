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Благотворительный StandUp концерт

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Смех во благо: благотворительный StandUp-вечер в поддержку Данила Жаркова. Ребята расскажут свои шутки, а ты можешь оставить столько денег, сколько тебе комфортно. Все вырученные средства пойдут на лечение Данилы. У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна — болезнь, при которой разрушаются скелетные и сердечная мышцы. Стоимость брони символическая, чтобы понимать количество людей. Рассадка будет производится в день мероприятия на месте.

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