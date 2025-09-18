Смех во благо: благотворительный StandUp-вечер в поддержку Данила Жаркова. Ребята расскажут свои шутки, а ты можешь оставить столько денег, сколько тебе комфортно. Все вырученные средства пойдут на лечение Данилы. У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна — болезнь, при которой разрушаются скелетные и сердечная мышцы. Стоимость брони символическая, чтобы понимать количество людей. Рассадка будет производится в день мероприятия на месте.