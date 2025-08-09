Выбор редакции
Балалайка-Party
бульвар Строителей, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Про событие
А тебе уже рассказали, что в тёплый августовский вечер можно услышать, как оживает сама душа русской музыки? «Рассказали» приглашает тебя на «Балалайка-Party» — вечер, где струны, свирели и окарины сплетаются в живое полотно звуков. Для тебя собрали для редкие народные инструменты — жалейку, калюку, балалайку — и каждое их дыхание наполнено историей. Ты не только услышишь, но и узнаешь тайны их звучания, легенды, что веками передавались от мастера к мастеру. Музыка наполнит зал, как в старинных трактирах, где песни рождались прямо за столом, а каждый звук был приглашением к беседе. Приходи, чтобы провести вечер в кругу тех, кто ценит атмосферу, вкус и живое искусство. Тебя встретят, расскажут, сыграют — и этот августовский вечер останется с тобой надолго. Забронировать стол можно по номеру телефона 8-905-069-69-69
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи