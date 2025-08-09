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Балалайка-Party

Рассказали
бульвар Строителей, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

А тебе уже рассказали, что в тёплый августовский вечер можно услышать, как оживает сама душа русской музыки? «Рассказали» приглашает тебя на «Балалайка-Party» — вечер, где струны, свирели и окарины сплетаются в живое полотно звуков. Для тебя собрали для редкие народные инструменты — жалейку, калюку, балалайку — и каждое их дыхание наполнено историей. Ты не только услышишь, но и узнаешь тайны их звучания, легенды, что веками передавались от мастера к мастеру. Музыка наполнит зал, как в старинных трактирах, где песни рождались прямо за столом, а каждый звук был приглашением к беседе. Приходи, чтобы провести вечер в кругу тех, кто ценит атмосферу, вкус и живое искусство. Тебя встретят, расскажут, сыграют — и этот августовский вечер останется с тобой надолго. Забронировать стол можно по номеру телефона 8-905-069-69-69

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