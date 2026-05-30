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Автофест

Комсомольский парк им. Веры Волошиной

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Фестивали

Про событие

Один из крупнейших фестивалей автомобильного творчества в Сибири. В программе: — выставка автомобилей — конкурсы и призы — музыка и развлечения — общение с единомышленниками Участники приедут из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Вход свободный

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