Один из крупнейших фестивалей автомобильного творчества в Сибири. В программе: — выставка автомобилей — конкурсы и призы — музыка и развлечения — общение с единомышленниками Участники приедут из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Вход свободный