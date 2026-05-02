На этот раз доставай из шкафа отцовскую олимпийку с 3 полосками, обувай на ноги чёткие кроссовки, брейся налысо, и приходи слушать прямую бочку. KISSLYA – techno LON – harddance PAWWWUK – hardstyle XRAYCb – hardcore PALARIN – hardcore, hardbass FC: 18+ DC: adidas Внимание: запрещено всё, что запрещено законодательством РФ.