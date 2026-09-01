Мощный заряд крутого рока для настоящих ценителей. История группы началась в 2004 году в Ленинске-Кузнецком, а сейчас коллектив базируется в Кемерово и продолжает радовать поклонников мощным звучанием. Музыкальный стиль группы — это уникальное сочетание альтернативного рока и пост-гранжа, создающее неповторимую атмосферу на каждом выступлении.