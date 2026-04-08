В «Пиксель Квест» тебя ждут увлекательные игровые комнаты и арены, которые не оставят равнодушными любителей активного времяпрепровождения. А после игр ты сможешь отдохнуть в комфортных лаунджах — здесь можно весело провести время с друзьями, сыграть в настольные игры или опробовать консольные развлечения. Стильное неоновое оформление центра создаст отличную атмосферу для ярких фотографий и видеороликов. Играй в любимые культовые игры как «Тетрис», «Марио», «Пакман», «Пол — это лава» и «Море волнуется». В центре доступны более 50 уникальных игровых механик, 2 мини-арены для батлов и игры в одиночку, а также просторные игровые комнаты и уютные лаунджи, где можно расслабиться и насладиться атмосферой. Открытие «Пиксель Квест» запланировано на 15 декабря. Можно забронировать площадку уже сейчас. https://kazan.pixelquest.ru
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