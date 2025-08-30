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Сак булыгыз, жэй ябыла. И поэтому проводи лето как следует, ведь оно вновь подарило кучу всего классного. Музыка, музыка, музыка. Ждут всех! Вход свободный, донаты приветствуются. С собой можно взять еду, напитки, хорошее настроение. Можно ставить палатки.
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