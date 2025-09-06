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Zavgosp

One More
улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На 2 этаже бара One More пройдёт стильная тусовка, приуроченная ко Дню Рождения резидента промо-группы «ЛИТЬЁ» — Zavgosp. Помещение заполнится жирным электронным звучанием от Minimal/Tech House до ритмичного и Atmospheric Drum&Bass. Это отличный повод выгулять свои самые футуристичные очки и любимые стильные кроссовки! Line up: 21:00 • Roma La 22:00 • Snilsblock 23:00 • Mstenty 00:00 • Keld 01:00 • Zavgosp 02:00 • vrdnprvchk

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