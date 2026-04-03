Выставка приглашает зрителя взглянуть на стол не просто как на предмет мебели, а как на арену человеческих взаимодействий, символ связи между людьми, место встреч, размышлений и ритуалов. Застолье — не только пир, праздник и радость общения, но и взаимосвязь с предметом, где переплетаются повседневность и глубинные человеческие переживания. Каждая картина — это маленькая история, приглашение остановиться и задуматься о том, что происходит за столом: о смыслах, людях, их отношениях, настроениях, атмосфере или просто красивой композиции. Выставка выросла из моего выпускного проекта по курсу «Кураторство проектов современного искусства», который я окончила в Belova art gallery в 2025 году. Мне хотелось объединить в ней современных художников из разных городов и их работы на тему стола в самых разных контекстах. В выставке участвуют 29 художников из городов России — Казани, Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Омска, Волгограда, Чебоксар, Южно-Сахалинска. 70 произведений (живопись, керамика, авторская и тиражная графика, видео и инсталляция), часть из которых создана специально для выставки.