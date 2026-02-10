Сольный концерт группы Юна на летней веранде бара. Юна — воздушное инди с тяжёлыми последствиями. Музыканты не стесняются своих эмоций, как и не стесняются выводить на эмоции слушателей. Их концерты для смельчаков, у которых нет страха встать лицом к лицу с самими собой и окружающем миром.