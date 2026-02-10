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Юна

Соль
Профсоюзная улица, 22

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Завершение:

от 700₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сольный концерт группы Юна на летней веранде бара. Юна — воздушное инди с тяжёлыми последствиями. Музыканты не стесняются своих эмоций, как и не стесняются выводить на эмоции слушателей. Их концерты для смельчаков, у которых нет страха встать лицом к лицу с самими собой и окружающем миром.

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