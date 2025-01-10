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Я и мой ритм-бокс

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Главным героем нового эпизода серии «Я и мой ритм-бокс» станет казанский музыкант Machinegreen. На вечеринках под этим названием центральным событием становится электронный лайв — Machinegreen будет создавать музыку в формате здесь и сейчас. Под его руками зазвучат: драм-машина Analod Rytm, клон классического синтезатора 303 от Behringer и семплер Octatrack.

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