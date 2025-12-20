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Wake Up Champ: чемпионат уличных стилей

ДК Химиков, проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 5+
Фестивали

Про событие

Главный танцевальный ивент года. В программе шоу-номера одних их самых талантливых танцоров со всей России, а судить их будут звёзды телепроекта «Танцы на ТНТ» и Лиги Танца. Потрясающие и грациозные команды выступят в номинации Best Team Ladies, танец вне рамок и стандартов в Best Team Contemporary, а также большое количество solo и командных номеров с делением по возрасту и уровню подготовки. 20 декабря — мастер-классы для детей и взрослых от приглашённых судей по хип-хопу и электро 21 декабря — чемпионат на большой сцене в ДК Химиков, где каждый сможет сиять Судьи — именитые танцоры, победители чемпионатов и больших контестов — MATE NINJA, Кирилл Захаров и Анна Сидорова (L'UKA). Танцоры могут зарегистрироваться на сайте до 5 декабря, а зрительские билеты скоро поступят в продажу.

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