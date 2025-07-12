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LIZWI — это яркое сияние африканской музыкальной сцены, чьи треки, такие как «Traveller» и «Zolalela», завоевали любовь слушателей по всему миру. Её уникальное сочетание афро-хауса, трайбл-музыки и душевных ритмов оживит ночь и подарит каждому гостю частичку культуры Южной Африки. LIZWI исполнит свой зажигательный трек «Amathole», который уже успел набрать сотни миллионов прослушиваний по всему миру за свой энергичный ритм и мелодичность. Бронь столов по указанному номеру телефона.
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