LIZWI — это яркое сияние африканской музыкальной сцены, чьи треки, такие как «Traveller» и «Zolalela», завоевали любовь слушателей по всему миру. Её уникальное сочетание афро-хауса, трайбл-музыки и душевных ритмов оживит ночь и подарит каждому гостю частичку культуры Южной Африки. LIZWI исполнит свой зажигательный трек «Amathole», который уже успел набрать сотни миллионов прослушиваний по всему миру за свой энергичный ритм и мелодичность. Бронь столов по указанному номеру телефона.