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Вечеринки
Про событие
Гость вечера — Артур Кортес: медиапродюсер, сценарист, музыкант. Человек, который одинаково уверенно стоит и за камерой, и за вертушками, а музыку собирает так же тонко, как хорошие истории, с вниманием к деталям и под настроение. В этот вечер Артур поставит свою подборку винила: хип-хоп и фанк — от золотой классики до редких пластинок, которые иначе услышишь только у тех, кто действительно шарит. Четверг обещает быть особенным: бокал вина, любимый коктейль, тёплая компания и музыка, которая делает вечер живым и ламповым.
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