ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Винный клуб «Курс на белое»

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

То ли жажда знаний, то ли вина заставляет бар «Истина» в очередной раз «пересечь океан» в поиске самого лучшего белого вина! Тема клуба — белые вина Старого Света. Ты узнаешь, чем они отличаются от Нового. А поможет тебе в этом сомелье, 4 бокала вина и закуски. Будут яркие ароматы, сочные вкусы и, конечно, истории, которыми можно блеснуть в компании. Билеты можно купить через бот бара https://t.me/istinabar_bot

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста