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Про событие
То ли жажда знаний, то ли вина заставляет бар «Истина» в очередной раз «пересечь океан» в поиске самого лучшего белого вина! Тема клуба — белые вина Старого Света. Ты узнаешь, чем они отличаются от Нового. А поможет тебе в этом сомелье, 4 бокала вина и закуски. Будут яркие ароматы, сочные вкусы и, конечно, истории, которыми можно блеснуть в компании. Билеты можно купить через бот бара https://t.me/istinabar_bot
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