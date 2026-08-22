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Виниловый вечер

Мелок
улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Винил, вино и легендарное виниловое сообщество Казани — LPO. SomeOne — основатель и бессменный лидер LPO, один из старейших действующих диджеев Казани. С 1996 года за пультом, более 1000 пластинок в коллекции. Fugo — виниловый диджей, коллекционер и резидент LPO с 2004 года. Более 500 пластинок в коллекции. Только винил: Лаунж · Фьючер-джаз · Ню Диско · Дип хаус · Ликвид

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