Выставка Владимира Гурьянова (1956–2019). Художник в 1990-е и 2000-е находился в эпицентре художественной жизни Казани: его дом в центре города на улице Подлужной был местом притяжения для художников, музейных работников, поэтов, музыкантов. Так окружение Гурьянова — как человеческое, так и физическое, пространственное — стало сквозным мотивом в его искусстве. Однако он не писал предметный мир таким, каким он кажется. Живопись Владимира Гурьянова — это преображённая реальность. В его оптике мир сияет и переливается. Свет в картинах Гурьянова приобретает в динамические формы. Через них художник указывает на способность мира к постоянному обновлению и самораскрытию. Свет буквально озаряет пространство. Само пространство становится светом. В визуальном языке Владимира Гурьянова прослеживается связь с традицией постимпрессионизма, кубизма и других авангардных течений. В стиле письма явно выражена техника импасто: густые мазки краски создают рельефную поверхность. На выставке представлено полсотни живописных работ из собраний семьи художника, созданных с конца 1990-х по 2019 год. Каждый зал выставки будет символизировать время года: первый зал — в весну, ассоциирующуюся со вдохом, второй — в лето (насыщение), третий — осень (выдох), четвёртый — зиму («смерть» перед перерождением). А за зимой снова следует весна. Для Гурьянова, называвшего себя «художником счастья», смена времён года могла бы быть способом говорить о вечном круговороте жизни, смерти и возрождения.