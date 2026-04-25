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Вечеринки
Про событие
Незабываемая ночь, где хедлайнерами вечера станут Lilova, Izotov и Monoplay. Это событие обещает задать тон для всего летнего сезона — масштабно, эстетично, громко. Диджеи: Lilova, Izotov, Monoplay, Gavr, Promi. Резерв столов — https://t.me/vodaevent_support
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