Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!» — это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен (по мнению организатора) Перед тобой выступят профессиональные комики со своими лучшими шутками. Нецензурная лексика (18+) Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди
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