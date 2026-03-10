«Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!» — это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен (по мнению организатора) Перед тобой выступят профессиональные комики со своими лучшими шутками. Нецензурная лексика (18+) Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди