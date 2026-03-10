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Великий стендап Казани!

Кафе «Нео», улица Баумана, 42/9, 1 этаж

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!» — это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен (по мнению организатора) Перед тобой выступят профессиональные комики со своими лучшими шутками. Нецензурная лексика (18+) Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди

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