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Уютный 141

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Выставка работ художников-студентов и преподавателей направления  Сontemporary art Казанского университета культуры. Название выставки отсылает к мастерской (кабинету 141), где были написаны картины и создано большинство представленных экспонатов.

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