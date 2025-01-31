Уютный 141
улица Карла Маркса, 57
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Выставки
Про событие
Выставка работ художников-студентов и преподавателей направления Сontemporary art Казанского университета культуры. Название выставки отсылает к мастерской (кабинету 141), где были написаны картины и создано большинство представленных экспонатов.
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