Ведущая звезда вечера — Цифровой беспорядок (Digital Mess). Человек, который делает музыку не для фона, а для состояния. Прогрессив-хаус высшей пробы. Среди выступающих: Anton Make (Mango Alley), Luisiana, Shamil Om и резиденты. За визуал отвечает «Дыхание Казани», за живой звук — дуэт Yaratu. Если хочешь понять, что такое качественная электроника здесь и сейчас — тебе сюда.