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Цифровой беспорядок (Digital Mess)

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ведущая звезда вечера — Цифровой беспорядок (Digital Mess). Человек, который делает музыку не для фона, а для состояния. Прогрессив-хаус высшей пробы. Среди выступающих: Anton Make (Mango Alley), Luisiana, Shamil Om и резиденты. За визуал отвечает «Дыхание Казани», за живой звук — дуэт Yaratu. Если хочешь понять, что такое качественная электроника здесь и сейчас — тебе сюда.

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