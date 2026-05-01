Цифровой беспорядок (Digital Mess)
Гладилова ул. 55а
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Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ведущая звезда вечера — Цифровой беспорядок (Digital Mess). Человек, который делает музыку не для фона, а для состояния. Прогрессив-хаус высшей пробы. Среди выступающих: Anton Make (Mango Alley), Luisiana, Shamil Om и резиденты. За визуал отвечает «Дыхание Казани», за живой звук — дуэт Yaratu. Если хочешь понять, что такое качественная электроника здесь и сейчас — тебе сюда.
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