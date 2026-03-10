Здесь не будет заученных шаблонов и «краденых» шуток из интернета. Только свежий материал, рождённый в творческих поисках резидентов стендап-клубов Казани и других городов России. Кто выходит на сцену? Не просто комики — люди, которые живут юмором: — регулярно выступают на фестивалях; — пробуют силы в ТВ- и интернет-проектах. Чем особенное это шоу? Во-первых, формат: три разных взгляда на мир, три уникальных стиля подачи. Искренность каждого комика на сцене. Во-вторых, актуальность: ты услышишь шутки, которые ещё не разошлись по сетям. Это момент «здесь и сейчас» — то, что потом будешь вспоминать как «а я был на том самом выступлении». В-третьих, атмосфера: никакой студийной записи, только живой контакт. Зал, сцена и юмор, который рождается на твоих глазах. Каждую ср с 21:00 до 22:30