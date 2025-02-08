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Трибьют Бобу Марли

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Трибьют Бобу Марли, самому светлому музыканту планеты, от неподражаемых LZD Band. Это будет праздник музыки и любви! Каждый февраль бар «Ща» отмечает День рождения великого музыканта и безусловного адепта добра — Боба Марли. Человека, который создавал самую солнечную и вайбовую на свете музыку, человека, который верил в людей и их способность победить зло любовью. Всю ночь в баре будет звучать музыка регги, музыка добра и света. Горячо любящие творчество Боба Марли музыканты LZD Band сыграют самые известные ( и не только) композиции, созданные этим великим артистом, для того, что люди в этом мире стали добрее друг к другу и к себе самим. Приходи слушать регги и делать мир добрее. Бронь места: +7 (937) 282-01-87 Бар работает каждый день с 17:00.

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