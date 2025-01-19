Показ фильма. Маша ведёт двойную жизнь: в одной она фотограф, мать и нелюбимая жена, в другой — медиум, который ежедневно поддерживает связь с тонким миром духов, используя «феномен электронного голоса». Однажды Маша понимает, что дух, с которым она общалась год, на самом деле является живым человеком и солистом группы «Курара» и по-настоящему влюбляется. Режиссер: Александра Пустыннова Россия, 2022