Тонкий мир
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма. Маша ведёт двойную жизнь: в одной она фотограф, мать и нелюбимая жена, в другой — медиум, который ежедневно поддерживает связь с тонким миром духов, используя «феномен электронного голоса». Однажды Маша понимает, что дух, с которым она общалась год, на самом деле является живым человеком и солистом группы «Курара» и по-настоящему влюбляется. Режиссер: Александра Пустыннова Россия, 2022
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