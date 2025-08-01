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TheBOX

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700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Рейв в промзоне. The BOX, она же «берлинская коробочка», — серия ивентов и рейв-событий с фокусом на актуальное звучание.сУскоренное техно приобретает гипнотическую форму, собирая вокруг себя комьюнити, которое ценит и ищет новые формы. УКАЗАН ФИКТИВНЫЙ АДРЕС, информация будет позже theBOX 1.08 (рейв в промзоне) / Yung Acid / фортуна LIVE / omiji / DNTTSM / Glory / Ser Martin

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