Два танцпола, один из которых будет посвящён псай звучанию, а второй - настоящему бескомпромиссному техно. 14 диджеев, несколько гостей из Москвы в лайнапе и тот самый дух рейва. Все это ждет тебя на дне рождения команды TF Promo. Psy: AKABA / ARNI (MSK) / SHAROBAN / SULIMA (MSK) / VIJAH / ARAHNA / ORIGINAL ABITURIENT (MSK) Techno: O.Z. / SERGEI MARTYNYCHEV / TEJAT / MARTA MILLER (MSK) / CHАRA / LA MRON / CHACKY