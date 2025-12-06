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TF Promo 3 Years

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два танцпола, один из которых будет посвящён псай звучанию, а второй - настоящему бескомпромиссному техно. 14 диджеев, несколько гостей из Москвы в лайнапе и тот самый дух рейва. Все это ждет тебя на дне рождения команды TF Promo. Psy: AKABA / ARNI (MSK) / SHAROBAN / SULIMA (MSK) / VIJAH / ARAHNA / ORIGINAL ABITURIENT (MSK) Techno: O.Z. / SERGEI MARTYNYCHEV / TEJAT / MARTA MILLER (MSK) / CHАRA / LA MRON / CHACKY

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