Выбор редакции
«Тау» Альфиза Сабирова
улица Карла Маркса, 57
Начало:
Завершение:
от 150₽ до 300₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Выставка познакомит зрителей с уникальным миром образов, отразившим сюжеты татарского фольклора, мировую мифологию и рефлексию автора. Сочетание грубых, природных форм с гладкими, отполированными фрагментами создает ощущение вневременности, в которой застыли знаки привычного мира. В экспозицию вошло более 120 работ художника: скульптура, графика, ювелирные изделия и ковры.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи