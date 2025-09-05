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«Тау» Альфиза Сабирова

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

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от 150₽ до 300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка познакомит зрителей с уникальным миром образов, отразившим сюжеты татарского фольклора, мировую мифологию и рефлексию автора. Сочетание грубых, природных форм с гладкими, отполированными фрагментами создает ощущение вневременности, в которой застыли знаки привычного мира. В экспозицию вошло более 120 работ художника: скульптура, графика, ювелирные изделия и ковры.

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