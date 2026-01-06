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Про событие
В новогодние каникулы сможешь собраться под эгидой творческого объединения STAR'e и снова дать старт вечеринке Super Starцы. За диджейкой старая гвардия, что рейвовала еще в 90-е. Ночь озвучат: Камал Manan Ozon Aiyon OM Frost. Ведущий — Даниэль. Специальный гость — DJ BubbleGum.
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