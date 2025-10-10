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Summer Of Haze — заслуженный герой русского рейва, самая мистическая фигура отечественной электронной сцены. Российский продюсер электронной музыки из Тамбова, выбравший по легенде себе когда моникер американской порно-звезды, все также как и много лет назад скрывается под маской-банданой и является одним из самых востребованных артистов своего жанра. Стоимость билета на входе будет составлять 1500 руб.
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