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Сумеречная акустика

Адонис, Профсоюзная улица, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Авторская музыка, которая погрузит тебя в загадочную атмосферу Хэллоуина. На сцене: — Колокол: стиль на стыке традиций чёрного блюза и соула, психоделики, арт-перформанса и шаманских танцев. Отличительные черты: импровизация и вовлечение зрителей в процесс. — Юля Сюльдина: инди-артистка из Твери и Москвы. Пишет песни о смерти, а получаются песни о жизни. В основе её музыки и текстов шум вагона метро, разговоры города, любовь к людям и тоска по вечности. — melodie vedïn: проводник в мир мифологии, вдохновлённой удмуртским фольклором. Её музыка соединяет чарующий голос, каплю мистики и сказочный сюжет, а ведьминская мелодия попадает прямо в душу. Вход: свободный, по регистрации.

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