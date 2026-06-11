Авторская музыка, которая погрузит тебя в загадочную атмосферу Хэллоуина. На сцене: — Колокол: стиль на стыке традиций чёрного блюза и соула, психоделики, арт-перформанса и шаманских танцев. Отличительные черты: импровизация и вовлечение зрителей в процесс. — Юля Сюльдина: инди-артистка из Твери и Москвы. Пишет песни о смерти, а получаются песни о жизни. В основе её музыки и текстов шум вагона метро, разговоры города, любовь к людям и тоска по вечности. — melodie vedïn: проводник в мир мифологии, вдохновлённой удмуртским фольклором. Её музыка соединяет чарующий голос, каплю мистики и сказочный сюжет, а ведьминская мелодия попадает прямо в душу. Вход: свободный, по регистрации.