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Субботний рейвик

One More
улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Маленькое безумство с хорошим звуком. Сломай рутину под хаус, электронику и The Prodigy с ребятами, которые знают толк в музыке и ностальгии: Stec, Gustov, CasualSM. Почему это рейвик, а не просто вечер: - Вход свободный — платишь только своей энергией - 4 часа нон-стоп под биты, которые не дадут стоять на месте; - Пледы и диванчики — для тех, кто захочет передохнуть.

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