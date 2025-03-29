Маленькое безумство с хорошим звуком. Сломай рутину под хаус, электронику и The Prodigy с ребятами, которые знают толк в музыке и ностальгии: Stec, Gustov, CasualSM. Почему это рейвик, а не просто вечер: - Вход свободный — платишь только своей энергией - 4 часа нон-стоп под биты, которые не дадут стоять на месте; - Пледы и диванчики — для тех, кто захочет передохнуть.