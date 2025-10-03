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Про событие
Встречай базирующегося в Колумбии, диджея и продюсера Стивена Эскарага, который рамках своего Европейского тура впервые посетит Россию и порадует твои уши своим творчеством. Его музыка находилась на вершине — топ 10 продаж в Битпорте под сабжанром минимала — Deep Tech. Он также был перечислен в 100 лучших минимальных исполнителей по всему миру, согласно TraxSource. Запланируй первую пятницу октября, на первом мероприятии в свежем Кул баре, по адресу Чернышевской, 9.
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