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Stiven Escarraga

Paranoia, Чистопольская улица, 33В

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Встречай базирующегося в Колумбии, диджея и продюсера Стивена Эскарага, который рамках своего Европейского тура впервые посетит Россию и порадует твои уши своим творчеством. Его музыка находилась на вершине — топ 10 продаж в Битпорте под сабжанром минимала — Deep Tech. Он также был перечислен в 100 лучших минимальных исполнителей по всему миру, согласно TraxSource. Запланируй первую пятницу октября, на первом мероприятии в свежем Кул баре, по адресу Чернышевской, 9.

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