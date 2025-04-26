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Stereoporno

Клуб ZOLOTO, улица Пушкина, 29А

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Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Главный музыкальный ивент весны с культовым хедлайнером STEREOPORNO — динамичным московским дуэтом, состоящим из двух талантливых музыкантов: Игоря ES и Андрея Tone A. . LINE UP: STEREOPORNO / MU.ZI / SHE / PROMI Дресс-код: Для мужчин: smart casual. Для женщин: коктейльные платья или изысканные вечерние наряды. Спортивные элементы в образе недопустимы. Приветствуются стильные аксессуары. Строгий фейс-контроль. VIP-СТОЛЫ: +7 (909) 314-16-89

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